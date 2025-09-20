Atelier taille de pierre Château de Villandraut Villandraut

Atelier taille de pierre 20 et 21 septembre Château de Villandraut Gironde

12 personnes max. Prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Venez découvrir l’art de la taille de pierre lors de nos ateliers en créant un blason.

Château de Villandraut Rue Lafon Isore, 33730 Villandraut, France Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556258757 https://www.chateaudevillandraut.fr Château construit par le pape Clément V au début du XIVe siècle. Parvenu jusqu’à nos jours presque intact, l’édifice constitue le modèle le plus vaste et le plus accompli des châteaux de plaine avec son plan rectangulaire flanqué aux angles de puissantes tours auxquelles s’ajoutent au centre d’un front de l’enceinte deux autres tours aussi massives qui commandent l’entrée. L’architecture défensive se double de l’agrément d’une demeure seigneuriale avec des appartements largement éclairés sur cour et sur la campagne.

© Association Adichats, Amandine Laforêt