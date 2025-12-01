Atelier taille de pierre Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer

Atelier taille de pierre

Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-12-31 14:30:00

fin : 2025-12-31 15:30:00

Date(s) :

2025-12-31

En famille, réalisez une sculpture sur du béton cellulaire avec l’aide d’un ciseau, d’une pointe à tracer et d’un maillet en bois (adaptés aux enfants).

Cet atelier permettra d’apprendre le vocabulaire, les gestes et les techniques de la taille de pierre. Vous pourrez repartir avec votre pierre sculptée à la fin de l’atelier.

Atelier à partir de 7 ans.

Durée de l’atelier 1h.

Visite libre du site avant ou après l’animation.

Animation sur réservation au 02.33.60.58.98. .

+33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

