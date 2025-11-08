Atelier Taille de pierre Rue Paul Hummel Marigné-Laillé

Atelier Taille de pierre

Atelier Taille de pierre

Samedi 8 novembre, de 14h à 17h

Dans la Grange de Marigné-Laillé, à côté de la salle des fêtes

Découverte des caractéristiques de la pierre calcaire tendre et apprentissage du maniement des outils. Réalisation du motif de son choix. Chacun repart avec sa création.

Pierre fournie et prêt des outils.

Tarif 25€

Pré-inscription obligatoire au 06 40 46 99 20 ou par mail tisseursdeliens.ml@orange.fr .

Rue Paul Hummel La Grange Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 40 46 99 20 tisseursdeliens.ml@orange.fr

