Atelier taille de pierre Musée Renaudot Loudun

Réservation conseillée. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Atelier d’initiation à la taille de pierre – Musée Théophraste Renaudot

Le musée Théophraste Renaudot vous propose un atelier d’initiation à la taille de pierre, ouvert à tous les curieux et amateurs de patrimoine.

Accompagné·e par un artisan tailleur de pierre, vous découvrirez les gestes, outils et techniques de ce savoir-faire ancestral, encore utilisé dans la restauration des monuments historiques.

Une occasion unique de manier la matière et de mieux comprendre le travail des bâtisseurs d’autrefois.

Un atelier ludique et instructif, pour petits et grands !

Musée Renaudot Rue du Jeu de Paume, 86200 Loudun, France Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549982733 https://www.ville-loudun.fr/services-au-public/culture/les-musees/le-musee-renaudot [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 98 81 59 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-loudun.fr »}]

© Ville de Loudun