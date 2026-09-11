Atelier taille de pierre ouvert à tous, Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Denis · Saint-Denis
Informations pratiques
Atelier taille de pierre ouvert à tous Samedi 19 septembre, 09h00 Cathédrale Saint-Denis La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
à la découverte des métiers de la restauration du patrimoine architectural de La Réunion, manipulation des outils traditionnels de taille de pierre
Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re
à la découverte des métiers de la restauration du patrimoine architectural de La Réunion, manipulation des outils traditionnels de taille de pierre
©aurélia grandmougin SMBR
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