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Atelier taille de pierre ouvert à tous, Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Denis · Saint-Denis

Atelier taille de pierre ouvert à tous, Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Denis
Adresse
22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France
Ville
97400 Saint-Denis
Département
La Réunion

Atelier taille de pierre ouvert à tous Samedi 19 septembre, 09h00 Cathédrale Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

à la découverte des métiers de la restauration du patrimoine architectural de La Réunion, manipulation des outils traditionnels de taille de pierre

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re
à la découverte des métiers de la restauration du patrimoine architectural de La Réunion, manipulation des outils traditionnels de taille de pierre

©aurélia grandmougin SMBR

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