Atelier taille de pierre ouvert à tous, Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Atelier taille de pierre ouvert à tous Samedi 19 septembre, 09h00 Cathédrale Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

à la découverte des métiers de la restauration du patrimoine architectural de La Réunion, manipulation des outils traditionnels de taille de pierre

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re

à la découverte des métiers de la restauration du patrimoine architectural de La Réunion, manipulation des outils traditionnels de taille de pierre

©aurélia grandmougin SMBR