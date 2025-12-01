Atelier taille de pierre sur le thème de Noël Médiathèque de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel

Atelier taille de pierre sur le thème de Noël

Médiathèque de Villaines-la-Juhel 5 bis Rue des Rosiers Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Atelier taille de pierre sur le thème de Noël par Aline Jugé

Aline Jugé est tailleuse de pierre et sculptrice ornementiste. Elle a sa propre galerie d’exposition et boutique à Lassay-les-Châteaux et propose différents types de cours d’initiation à la taille de pierre avec son entreprise Le Petit Menhir.

Une petite décoration de Noël pouvant servir de cadeau sera créée par les enfants !

à partir de 8 ans sur inscription. .

Médiathèque de Villaines-la-Juhel 5 bis Rue des Rosiers Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire mediatheque@cc-montdesavaloirs.fr

English :

Christmas-themed stone-cutting workshop by Aline Jugé

German :

Steinmetzworkshop zum Thema Weihnachten von Aline Jugé

Italiano :

Laboratorio di taglio della pietra a tema natalizio di Aline Jugé

Espanol :

Taller de cantería navideña de Aline Jugé

L’événement Atelier taille de pierre sur le thème de Noël Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs