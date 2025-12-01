Atelier taille de pierre sur le thème de Noël Médiathèque de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Atelier taille de pierre sur le thème de Noël par Aline Jugé
Aline Jugé est tailleuse de pierre et sculptrice ornementiste. Elle a sa propre galerie d’exposition et boutique à Lassay-les-Châteaux et propose différents types de cours d’initiation à la taille de pierre avec son entreprise Le Petit Menhir.
Une petite décoration de Noël pouvant servir de cadeau sera créée par les enfants !
à partir de 8 ans sur inscription. .
English :
Christmas-themed stone-cutting workshop by Aline Jugé
German :
Steinmetzworkshop zum Thema Weihnachten von Aline Jugé
Italiano :
Laboratorio di taglio della pietra a tema natalizio di Aline Jugé
Espanol :
Taller de cantería navideña de Aline Jugé
