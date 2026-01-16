Atelier taille de pierre Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier taille de pierre

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Avec marteau et burin, crée ton propre blason dans de la pierre de Caen, comme au Moyen-Âge ! À partir de 12 ans, sur inscription. .

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

