Atelier taille de pierre Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Atelier taille de pierre Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny jeudi 19 février 2026.
Atelier taille de pierre
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Avec marteau et burin, crée ton propre blason dans de la pierre de Caen, comme au Moyen-Âge ! À partir de 12 ans, sur inscription. .
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier taille de pierre
L’événement Atelier taille de pierre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Villedieu-les-Poêles