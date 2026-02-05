Atelier Taille des arbres fruitiers Comblot

Atelier Taille des arbres fruitiers

Les MARES Comblot Orne

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Propriétaire de vergers ou d’arbres fruitiers, vous cherchez à entretenir au mieux vos plantations ? Cet atelier, organisé par le Parc naturel régional en partenariat avec les producteurs de l’AOP Cidre du Perche, vous permettra de vous familiariser avec les astuces et prérequis de la taille.

La maison Ferré, Les Mares, 61 400 Comblot.

Réservation jusqu’au 5 mars au 02 33 85 36 36. (Mariette Petitejean)

Les participants payent directement Grégoire Ferré.

Tenue adaptée aux conditions météo. .

Les MARES Comblot 61400 Orne Normandie +33 2 33 85 36 36

