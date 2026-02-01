Atelier taille des arbres fruitiers Jalognes
Atelier taille des arbres fruitiers Jalognes samedi 28 février 2026.
Place de la Liberté Jalognes Cher
Atelier taille des arbres fruitiers proposé par les amis de Pesselières, de formation ou de fructification sur arbres de plein vent, haies fruitieres et arbres palissés.
Proposé par les amis de Pesselières
Taille de formation ou de fructification sur arbres de plein vent, haies fruitières et arbres palissés.
Ouvert à tous et gratuit. .
Place de la Liberté Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 lesamisdepesselieres@orange.fr
English :
Rose pruning workshop organized by Les amis de Pesselières and led by Karen.
