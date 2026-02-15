Atelier Taille des arbustes

Saint-Junien Haute-Vienne

2026-02-21

2026-02-21

2026-02-21

L’association Les Amis des Fleurs de Saint-Junien a le plaisir de vous convier à l’atelier Taille des arbustes . Envie d’apprendre à tailler vos arbustes comme un pro ? Rendez-vous place du Champ de Foire. Nos experts vous guideront pas à pas pour que vos plantes s’épanouissent toute l’année. Un moment convivial pour partager astuces et passion du jardinage !

Inscriptions obligatoires par téléphone ou par mail. Ne manquez pas ce rendez-vous pour cultiver votre passion ! .

Place du Champ de Foire Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 26 29 alainlebegue@sfr.fr

