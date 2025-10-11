Atelier taille des fruitiers ZAC de la Pointe Fercé-sur-Sarthe

Atelier taille des fruitiers ZAC de la Pointe Fercé-sur-Sarthe samedi 11 octobre 2025.

Atelier taille des fruitiers

ZAC de la Pointe 2 Rue des Noisetiers Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

2025-10-11

Un atelier pour vous initier à la taille des arbres fruitiers

Vous découvrirez les principes de la taille grâce à des bases de la physiologie de l’arbre. Vous serez initié à la taille de formation et à la taille d’entretien des haute-tiges, demi-tiges et des gobelets.

Inscription en magasin Biocoop de Sargé les le Mans .

ZAC de la Pointe 2 Rue des Noisetiers Fercé-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 41 76 15 contact@auxfruitiersgenereux.com

English :

A workshop to introduce you to pruning fruit trees

German :

Ein Workshop, in dem Sie das Beschneiden von Obstbäumen erlernen können

Italiano :

Un workshop di introduzione alla potatura degli alberi da frutto

Espanol :

Taller de iniciación a la poda de árboles frutales

