Atelier taille des fruitiers ZAC de la Pointe Fercé-sur-Sarthe

Un atelier pour vous initier à la taille des arbres fruitiers
Vous découvrirez les principes de la taille grâce à des bases de la physiologie de l’arbre. Vous serez initié à la taille de formation et à la taille d’entretien des haute-tiges, demi-tiges et des gobelets.
Inscription en magasin Biocoop de Sargé les le Mans .
ZAC de la Pointe 2 Rue des Noisetiers Fercé-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 41 76 15 contact@auxfruitiersgenereux.com
English :
A workshop to introduce you to pruning fruit trees
German :
Ein Workshop, in dem Sie das Beschneiden von Obstbäumen erlernen können
Italiano :
Un workshop di introduzione alla potatura degli alberi da frutto
Espanol :
Taller de iniciación a la poda de árboles frutales
