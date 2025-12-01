Atelier taille des fruitiers Saint-Gonnery

Atelier taille des fruitiers

4 Le Guernol Saint-Gonnery Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 12:00:00

Date(s) :

2025-12-12

L’entreprise Le Sciellour vous invite à participer à un atelier convivial dédié à la taille des arbres fruitiers.

Pendant deux heures, vous découvrirez les bons gestes pour entretenir pommiers, poiriers et autres fruitiers afin de favoriser une fructification harmonieuse.

Atelier animé par André Le Sciellour, expert du végétal depuis plus de 30 ans.

Ouvert à tous, débutants comme passionnés.

Un moment idéal pour apprendre, échanger et mieux comprendre vos arbres fruitiers .

+33 6 87 73 57 96

