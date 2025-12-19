Atelier taille des fruitiers Saint-Gonnery
Atelier taille des fruitiers Saint-Gonnery samedi 10 janvier 2026.
Atelier taille des fruitiers
4 Le Guernol Saint-Gonnery Morbihan
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-10
L’entreprise Le Sciellour Créateur Paysagiste vous invite à participer à un atelier convivial dédié à la taille des arbres fruitiers.
Pendant deux heures, vous découvrirez les bons gestes pour entretenir pommiers, poiriers et autres fruitiers afin de favoriser une fructification harmonieuse.
Cet atelier vous permettra de
– Comprendre où et comment tailler sans affaiblir l’arbre,
– Reconnaître les différents bourgeons,
– Éviter les erreurs courantes,
– Stimuler la production de fruits,
– Poser vos questions à un professionnel expérimenté.
L’animation est assurée par André Le Sciellour, spécialiste du végétal depuis plus de 30 ans.
Ouvert à tous, débutants comme passionnés.
Un moment idéal pour apprendre, échanger et mieux comprendre vos arbres –fruitiers. .
+33 6 87 73 57 96
