Atelier taille des fruitiers Saint-Gonnery

Atelier taille des fruitiers

4 Le Guernol Saint-Gonnery Morbihan

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10

L’entreprise Le Sciellour Créateur Paysagiste vous invite à participer à un atelier convivial dédié à la taille des arbres fruitiers.

Pendant deux heures, vous découvrirez les bons gestes pour entretenir pommiers, poiriers et autres fruitiers afin de favoriser une fructification harmonieuse.

Cet atelier vous permettra de

– Comprendre où et comment tailler sans affaiblir l’arbre,

– Reconnaître les différents bourgeons,

– Éviter les erreurs courantes,

– Stimuler la production de fruits,

– Poser vos questions à un professionnel expérimenté.

L’animation est assurée par André Le Sciellour, spécialiste du végétal depuis plus de 30 ans.

Ouvert à tous, débutants comme passionnés.

Un moment idéal pour apprendre, échanger et mieux comprendre vos arbres –fruitiers. .

4 Le Guernol Saint-Gonnery 56920 Morbihan Bretagne +33 6 87 73 57 96

