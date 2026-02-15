Atelier Taille des rosiers Saint-Junien

Atelier Taille des rosiers

Place du Champ de Foire Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association Les Amis des Fleurs de Saint-Junien a le plaisir de vous convier à l’atelier Taille de rosiers . Les rosiers, c’est votre faiblesse ? Cet atelier est fait pour vous ! Le temps d’un après-midi, venez découvrir les secrets d’une taille réussie pour des roses magnifiques. Le rendez-vous se fait sur la place du Champ de Foire, on vous promet des conseils pratiques et une ambiance chaleureuse.

Inscriptions obligatoires par téléphone ou par mail. Ne manquez pas ce rendez-vous pour cultiver votre passion ! .

Place du Champ de Foire Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 26 29 alainlebegue@sfr.fr

