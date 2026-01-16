Atelier Taille douce des petits fruits Picauville
Atelier Taille douce des petits fruits Picauville samedi 14 février 2026.
Atelier Taille douce des petits fruits
8 rue du Sy Picauville Manche
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Apprentissage de la taille douce des arbustes fruitiers dans un jardin naturel. .
8 rue du Sy Picauville 50480 Manche Normandie idunn.annekrys@gmail.com
English : Atelier Taille douce des petits fruits
