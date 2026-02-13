Atelier « tailler ses fruitiers palissés », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « tailler ses fruitiers palissés » Samedi 21 mars, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Guidés par Joseph Chauffrey, découvrez la taille spécifique des fruitiers palissés : pomme, poire, vigne, figuier…

Le lieu de l’atelier est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

