Atelier « Tailler ses pommiers », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « Tailler ses pommiers » Samedi 7 mars, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Début : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00

Une matinée sur le terrain pour aborder les principes généraux de la taille des fruitiers, la reconnaissance des organes et la biologie de l’arbre, tout en pratiquant la taille sur un pommier.

Animé par Nicolas Aroaro – Arboriculteur – Pépinièriste – Paysagiste

L’atelier aura lieu à Berville-sur-Seine, l’adresse sera communiquée après l’inscription.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

De la théorie à la pratique