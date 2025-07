Atelier talents bourbonnais création marionnette en peluche Allier Bourbonnais Attractivité Moulins

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-03 14:00:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

À l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, on vous invite au cœur du savoir-faire bourbonnais. Direction cette fois-ci à la découverte de marionnettes en peluche.

English :

The Allier Bourbonnais Attractivité agency invites you into the heart of Bourbonnais know-how. This time, we’re off to discover plush puppets.

German :

Die Agentur Allier Bourbonnais Attractivité lädt Sie in das Herz des bourbonischen Know-hows ein. Diesmal geht es zur Entdeckung von Plüschpuppen.

Italiano :

L’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité vi invita nel cuore del savoir-faire del Bourbonnais. Questa volta, andiamo alla scoperta dei pupazzi di peluche.

Espanol :

La agencia Allier Bourbonnais Attractivité le invita al corazón del saber hacer de Bourbonnais. Esta vez, vamos a descubrir las marionetas disecadas.

L’événement Atelier talents bourbonnais création marionnette en peluche Moulins a été mis à jour le 2025-07-21 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ