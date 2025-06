Atelier talents bourbonnais créations en cuir Moulins 9 juillet 2025 07:00

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Goûter inclus chez Saperlipopette

Cette semaine à l’agence d’attractivité Allier Bourbonnais, retrouvez L’Atelier de Diane pour un Atelier talent bourbonnais, spécial Création en cuir. Au choix, créé pote-clés, marque page, porte-monnaie ou trousse en cuir.

65 rue d’Allier

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 20 73 47 contact@allier-bourbonnais.fr

English :

This week at the Agence d’attractivité Allier Bourbonnais, join L’Atelier de Diane for a Bourbonnais Talent Workshop, specializing in leather creations. Choose from key-post, bookmark, purse or leather case.

German :

Diese Woche findet in der Agentur für Attraktivität Allier Bourbonnais ein Workshop mit Diane’s Atelier statt, bei dem es um Lederkreationen geht. Sie haben die Wahl zwischen Schlüsselanhängern, Lesezeichen, Geldbörsen oder Mäppchen aus Leder.

Italiano :

Questa settimana, presso l’Agenzia per l’attrattiva di Allier Bourbonnais, unitevi a L’Atelier de Diane per un laboratorio di talenti Bourbonnais, specializzato in creazioni in pelle. Potrete scegliere tra un portachiavi, un segnalibro, una borsa o una custodia in pelle.

Espanol :

Esta semana, en la Agencia de Atractivos Allier Bourbonnais, únase a L’Atelier de Diane para participar en un Taller de Talentos Bourbonnais, especializado en creaciones de cuero. Podrá elegir entre un llavero, un marcapáginas, un monedero o un estuche de cuero.

