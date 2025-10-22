Atelier Tam-Tam & Doum-Doum Square Marcel Pagnol Rochechouart
Atelier Tam-Tam & Doum-Doum
Square Marcel Pagnol Espace Famille « La Marelle » Rochechouart Haute-Vienne
Un atelier d’éveil musical et actif proposé par Salim Menad. Expérimentez avec votre enfant les différents instruments et leurs sons. Un atelier suivi par un temps d’échange convivial. Adapté aux enfants jusqu’à 6 ans. Pensez à réserver votre place, les places sont limitées. .
Square Marcel Pagnol Espace Famille « La Marelle » Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
