Atelier tambour fleuri Clères

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif :
Début : 2025-10-11 15:00:00
Transformez un simple tambour en une œuvre d’art florale lors de cet atelier stimulant.
Explorez différentes techniques de composition pour créer des motifs harmonieux et équilibrés qui donneront vie à votre tambour avec une explosion de couleurs et de textures florales. .
68 Rue de l'Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
