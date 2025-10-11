Atelier tambour fleuri Clères

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 15:00:00

Transformez un simple tambour en une œuvre d’art florale lors de cet atelier stimulant.

Explorez différentes techniques de composition pour créer des motifs harmonieux et équilibrés qui donneront vie à votre tambour avec une explosion de couleurs et de textures florales. .

