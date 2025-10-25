Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier tampons monstrueux Courtenay samedi 25 octobre 2025.

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 15:30:00

2025-10-25

La librairie Chifoumi et Delphine de Fête à
Créa vous proposent de confectionner votre
tampon encreur sur le thème d’Halloween. À
partir de 5 ans.
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The Chifoumi bookshop and Delphine from Fête à
Créa invite you to make your own
halloween-themed stamp pad. À
ages 5 and up.

German :

Die Buchhandlung Chifoumi und Delphine von Fête à
Créa bieten Ihnen an, Ihr eigenes Stempelkissen herzustellen
stempelkissen zum Thema Halloween. À
ab 5 Jahren.

Italiano :

La libreria Chifoumi e Delphine di Fête à
Créa vi offrono la possibilità di realizzare il vostro
sul tema di Halloween. À
dai 5 anni in su.

Espanol :

La librería Chifoumi y Delphine de Fête à
Créa te ofrecen la posibilidad de hacer tu propio
sobre el tema de Halloween. À
a partir de 5 años.

L’événement Atelier tampons monstrueux Courtenay a été mis à jour le 2025-10-15 par OT 3CBO