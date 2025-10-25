Atelier tampons monstrueux Courtenay
Atelier tampons monstrueux Courtenay samedi 25 octobre 2025.
Atelier tampons monstrueux
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 15:30:00
2025-10-25
La librairie Chifoumi et Delphine de Fête à
Créa vous proposent de confectionner votre
tampon encreur sur le thème d’Halloween. À
partir de 5 ans.
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33 librairiechifoumi@gmail.com
English :
The Chifoumi bookshop and Delphine from Fête à
Créa invite you to make your own
halloween-themed stamp pad. À
ages 5 and up.
German :
Die Buchhandlung Chifoumi und Delphine von Fête à
Créa bieten Ihnen an, Ihr eigenes Stempelkissen herzustellen
stempelkissen zum Thema Halloween. À
ab 5 Jahren.
Italiano :
La libreria Chifoumi e Delphine di Fête à
Créa vi offrono la possibilità di realizzare il vostro
sul tema di Halloween. À
dai 5 anni in su.
Espanol :
La librería Chifoumi y Delphine de Fête à
Créa te ofrecen la posibilidad de hacer tu propio
sobre el tema de Halloween. À
a partir de 5 años.
