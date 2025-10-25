Atelier tampons monstrueux Courtenay

Atelier tampons monstrueux Courtenay samedi 25 octobre 2025.

Atelier tampons monstrueux

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 15:30:00

Date(s) :

2025-10-25

La librairie Chifoumi et Delphine de Fête à

Créa vous proposent de confectionner votre

tampon encreur sur le thème d’Halloween. À

partir de 5 ans.

La librairie Chifoumi et Delphine de Fête à

Créa vous proposent de confectionner votre

tampon encreur sur le thème d’Halloween. À

partir de 5 ans. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33 librairiechifoumi@gmail.com

English :

The Chifoumi bookshop and Delphine from Fête à

Créa invite you to make your own

halloween-themed stamp pad. À

ages 5 and up.

German :

Die Buchhandlung Chifoumi und Delphine von Fête à

Créa bieten Ihnen an, Ihr eigenes Stempelkissen herzustellen

stempelkissen zum Thema Halloween. À

ab 5 Jahren.

Italiano :

La libreria Chifoumi e Delphine di Fête à

Créa vi offrono la possibilità di realizzare il vostro

sul tema di Halloween. À

dai 5 anni in su.

Espanol :

La librería Chifoumi y Delphine de Fête à

Créa te ofrecen la posibilidad de hacer tu propio

sobre el tema de Halloween. À

a partir de 5 años.

L’événement Atelier tampons monstrueux Courtenay a été mis à jour le 2025-10-15 par OT 3CBO