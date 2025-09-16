ATELIER TANGO ARGENTIN Lieu-dit Monde Aurignac
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-09-16 19:00:00
fin : 2025-10-07 22:00:00
2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14
Il vous hypnotise mais vous ne savez pas le danser ? Alors, pourquoi attendre plus longtemps ! Rendez-vous à La Glissade pour vous initier au Tango.
Le Tango Argentin?
Une danse improvisée que chaque danseur/euse invente à partir d’un vocabulaire commun, différente des autres danses sociales, que l’on peut danser à sa propre vitesse ou sur la mélodie. Une invitation à danser avec des inconnu/es ou des partenaires réguliers. Une danse respectueuse de l’autre.
Les clichés de genre ne sont pas nécessaires pour danser le Tango, et on peut le danser sur diverses musiques ! .
English :
Does it hypnotize you but you don’t know how to dance it? Then why wait any longer! Come to La Glissade for an introduction to the tango.
German :
Er hypnotisiert Sie, aber Sie können ihn nicht tanzen? Dann warten Sie nicht länger! Gehen Sie ins La Glissade und lernen Sie den Tango kennen.
Italiano :
Vi ipnotizza ma non sapete come ballarlo? Allora perché aspettare ancora? Andate a La Glissade per imparare il tango.
Espanol :
¿Te hipnotiza pero no sabes cómo bailarlo? Pues no espere más Acude a La Glissade para aprender a bailar tango.
