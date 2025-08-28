Atelier tango Place du village Lescun
Atelier tango Place du village Lescun jeudi 28 août 2025.
Atelier tango
Place du village Mairie Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – -2 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-08-28
Atelier tango avec Jorge Rodriguez suivi d’une auberge espagnole. .
Place du village Mairie Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jorgedanse@gmail.com
English : Atelier tango
German : Atelier tango
Italiano :
Espanol : Atelier tango
L’événement Atelier tango Lescun a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn