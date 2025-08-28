Atelier tango Place du village Lescun

Atelier tango Place du village Lescun jeudi 28 août 2025.

Place du village Mairie Lescun Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Atelier tango avec Jorge Rodriguez suivi d’une auberge espagnole. .

Place du village Mairie Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jorgedanse@gmail.com

