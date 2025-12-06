Atelier Tango par La Calécita du Grès Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès

Atelier Tango par La Calécita du Grès

Samedi 6 décembre 2025 de 15h à 17h. Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Le 6 décembre 2025 l’Association La Calécita du Grès continue la série des trois ateliers sur la complémentarité des rôles et leur changement

Il concerne deux sujets différents mais articulés

– Guidage de figures plus complexes comme les giros

– L’interprétation de la musique à deux

Pour la guidage des structures complexe nous verrons le guidage des tours en pas parallèle, de celui en pas croisé, et l’enrosqué. Enfin, nous évoquerons les possibilités de saccadas durant le tour

Pour l’interprétation de la musique nous nous attacherons à initier une danse parfaitement en musique à deux, aussi dans la structure générale du tango, ainsi que dans ses accidents rythmiques ou mélodiques ; le but étant de casser les automatismes pour arriver à une vraie interprétation

Il est souhaitable que vous soyez en couple pour les deux ateliers c’est-à-dire un ou une guide et un ou une interprète peu importe le genre

Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 09 82 08 lacalecitadugres@gmail.com

