Atelier Tangram Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

Atelier Tangram

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Avec Sophie

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

With Sophie

L’événement Atelier Tangram Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations