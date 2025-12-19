Atelier Taoïste La Voie le chemin de l’être humain Saint-Quay-Portrieux

Atelier Taoïste La Voie le chemin de l’être humain

Plage de la Comtesse Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Retrouvez l’harmonie entre votre corps et votre esprit !

La pratique énergétique chinoise, baignée de taoïsme, permet de mieux comprendre ce qui se passe entre le corps et l’esprit.

En vous plaçant au juste centre, à l’instant présent, vous suivez la voie qui vous permet de trouver l’équilibre, la paix avec vous-même et avec tous ceux qui partagent ce chemin. .

