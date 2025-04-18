Atelier Tapioca Bijoux au Moussu ZA Pey de l’Ancre Messanges

Messanges

Atelier Tapioca Bijoux au Moussu

ZA Pey de l’Ancre 101 chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Un moment créatif et gourmand au cœur de Messanges créez votre collier unique autour d’un café.

Installez-vous dans l’ambiance chaleureuse du Moussu à Messanges pour un atelier bijoux d’1h30, alliant créativité et convivialité.

Accompagné(e) pas à pas par Léa, la créatrice de Tapicoa Bijoux, vous réaliserez le collier de votre choix parmi différents matériaux et inspirations, pour repartir avec une création unique qui vous ressemble.

Accessible à tous, cet atelier est une belle occasion de s’accorder une pause créative, seul(e), entre amis ou en famille.

Pour rendre ce moment encore plus agréable, une pause gourmande est incluse un cookie et une boisson au choix vous seront servis pendant l’atelier.

Tarif 38€ (atelier + boisson + cookie)

Durée 1h30 .

ZA Pey de l’Ancre 101 chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 40 11 10 contact@tapioca-bijoux.com

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English : Atelier Tapioca Bijoux au Moussu

A creative and gourmet moment in the heart of Messanges: create your own unique necklace over a cup of coffee.

L’événement Atelier Tapioca Bijoux au Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS