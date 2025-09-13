Atelier tarte aux fraises Clères
Atelier tarte aux fraises Clères samedi 13 septembre 2025.
Atelier tarte aux fraises
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Début : 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Grâce à cet atelier, ce classique de la pâtisserie française n’aura plus de secrets pour vous !
Au programme, vous apprendrez à :
réaliser une pâte sucrée avec toutes les astuces pour savoir fleurer un plan de travail, abaisser une pâte et foncer un cercle à pâtisserie
faire une crème pâtissière
remplir et manier une poche à douille
décorer avec les fraises
Après une pause dégustation bien méritée, vous repartirez avec votre tarte de 6 personnes.
Et vous aurez passé un moment de partage et d’apprentissage dans une ambiance conviviale !
Durée 3h / 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
