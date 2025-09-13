Atelier tarte aux fraises Clères

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-09-13 13:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Grâce à cet atelier, ce classique de la pâtisserie française n’aura plus de secrets pour vous !

Au programme, vous apprendrez à :

réaliser une pâte sucrée avec toutes les astuces pour savoir fleurer un plan de travail, abaisser une pâte et foncer un cercle à pâtisserie

faire une crème pâtissière

remplir et manier une poche à douille

décorer avec les fraises

Après une pause dégustation bien méritée, vous repartirez avec votre tarte de 6 personnes.

Et vous aurez passé un moment de partage et d’apprentissage dans une ambiance conviviale !

Durée 3h / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

