Atelier tarte citron meringuée – Clères 21 juin 2025 09:30

Seine-Maritime

Atelier tarte citron meringuée 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 09:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Grâce à cet atelier, ce classique de la pâtisserie française n’aura plus de secrets pour vous !

Au programme, vous apprendrez à :

réaliser une pâte sucrée avec toutes les astuces pour savoir fleurer un plan de travail, abaisser une pâte et foncer un cercle à pâtisserie

faire un lemoncurd, garniture qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne

réaliser une meringue

remplir et manier une poche à douille

flamber au chalumeau

Après une pause dégustation bien méritée, vous repartirez avec votre tarte de 6 personnes.

Et vous aurez passé un moment de partage et d’apprentissage dans une ambiance conviviale !

Durée 3h / 4 à 8 participants

68 Rue de l’Église

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier tarte citron meringuée

Thanks to this workshop, this classic French pastry will have no more secrets for you!

On the program, you’ll learn how to :

make a sweet pastry, with all the tips you need to know to flush a work surface, roll out a pastry and shape a pastry ring

make lemoncurd, a filling straight from Great Britain

make a meringue

fill and handle a pastry bag

flame with a blowtorch

After a well-deserved tasting break, you’ll leave with your 6-person tart.

And you’ll have had a great time learning and sharing in a friendly atmosphere!

Duration: 3h / 4 to 8 participants

German :

Dank dieses Workshops wird dieser Klassiker der französischen Patisserie keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben!

Auf dem Programm steht Folgendes

einen süßen Teig herzustellen, mit allen Tricks, wie man eine Arbeitsfläche blumig gestaltet, einen Teig ausrollt und einen Tortenring auslegt

einen Lemoncurd herzustellen, eine Füllung, die direkt aus Großbritannien kommt

baiser herstellen

einen Spritzbeutel füllen und handhaben

mit einem Bunsenbrenner flambieren

Nach einer wohlverdienten Verkostungspause werden Sie mit Ihrer Torte für 6 Personen nach Hause gehen.

Und Sie werden eine Zeit des Teilens und Lernens in einer freundlichen Atmosphäre verbracht haben!

Dauer: 3 Std. / 4 bis 8 Teilnehmer

Italiano :

Grazie a questo laboratorio, questo classico della pasticceria francese non avrà più segreti per voi!

Il programma prevede di imparare a :

fare una pasta dolce, con tutti i consigli necessari per spianare un piano di lavoro, stendere la pasta e dare forma a un anello di pasticceria

preparare il lemoncurd, un ripieno che arriva direttamente dalla Gran Bretagna

fare la meringa

riempire e utilizzare una sacca da pasticcere

fiammeggiare con il cannello

Dopo una meritata pausa di degustazione, uscirete con la vostra crostata per 6 persone.

E vi sarete divertiti a condividere e imparare in un’atmosfera amichevole!

Durata: 3 ore / da 4 a 8 partecipanti

Espanol :

Gracias a este taller, ¡este clásico de la repostería francesa dejará de tener secretos para usted!

En el programa, aprenderás a :

elaborar una masa dulce, con todos los trucos necesarios para enrasar una superficie de trabajo, extender la masa y dar forma a un aro de hojaldre

hacer lemoncurd, un relleno procedente directamente de Gran Bretaña

hacer un merengue

rellenar y utilizar una manga pastelera

flambear con un soplete

Tras una merecida pausa de degustación, saldrá con su tarta para 6 personas.

¡Y habrás pasado un rato estupendo compartiendo y aprendiendo en un ambiente agradable!

Duración: 3 horas / de 4 a 8 participantes

