Atelier Tarte citron meringuée Clères
Atelier Tarte citron meringuée Clères samedi 7 février 2026.
Atelier Tarte citron meringuée
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Grâce à cet atelier, ce classique de la pâtisserie française n’aura plus de secrets pour vous !
Au programme, vous apprendrez à
-Réaliser une pâte sucrée avec toutes les astuces pour savoir fleurer un plan de travail, abaisser une pâte et foncer un cercle à pâtisserie
-Faire un lemon curd, garniture qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne
-Réaliser une meringue
-Remplir et manier une poche à douille
-Flamber au chalumeau
Après une pause dégustation bien méritée, vous repartirez avec votre tarte de 6 personnes et vous aurez passé un moment de partage et d’apprentissage dans une ambiance conviviale !
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
English : Atelier Tarte citron meringuée
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Tarte citron meringuée Clères a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin