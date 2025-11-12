Atelier Tarte citron meringuée Clères

Atelier Tarte citron meringuée

68 Rue de l'Église Clères Seine-Maritime

Grâce à cet atelier, ce classique de la pâtisserie française n’aura plus de secrets pour vous !

Au programme, vous apprendrez à

-Réaliser une pâte sucrée avec toutes les astuces pour savoir fleurer un plan de travail, abaisser une pâte et foncer un cercle à pâtisserie

-Faire un lemon curd, garniture qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne

-Réaliser une meringue

-Remplir et manier une poche à douille

-Flamber au chalumeau

Après une pause dégustation bien méritée, vous repartirez avec votre tarte de 6 personnes et vous aurez passé un moment de partage et d’apprentissage dans une ambiance conviviale !

Durée 3h 4 à 8 participants .

