Atelier Tataki Zomé La Baule-Escoublac
Atelier Tataki Zomé La Baule-Escoublac lundi 13 avril 2026.
Atelier Tataki Zomé
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-13 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14
Viens t’amuser en découvrant un procédé d’impression japonais à partir de végétaux.
Atelier pour les 8/11 ans. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Tataki Zomé La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44