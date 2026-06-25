ATELIER TATAKIZOMÉ Caux
vendredi 3 juillet 2026 · Caux
Informations pratiques
Caux
ATELIER TATAKIZOMÉ
40 Chemin Des Travers Caux Hérault
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-18
Expérimentez l’art poétique du tatakizomé et composez votre belle impression végétale avec Marion, teinturière, à Caux.
Explorez l’art délicat du tatakizomé aux côtés de Marion. Cette technique japonaise traditionnelle permet de révéler directement sur le tissu les formes, les couleurs et les détails des végétaux grâce à un travail de martelage. Entre cueillette, expérimentation et création, réalisez une œuvre textile unique inspirée par la nature. .
40 Chemin Des Travers Caux 34720 Hérault Occitanie
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English :
Experience the poetic art of tatakizome and create your own beautiful plant-based print with Marion, a dyer in Les Caux.
L’événement ATELIER TATAKIZOMÉ Caux a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34