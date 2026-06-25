Informations pratiques

Caux

ATELIER TATAKIZOMÉ

40 Chemin Des Travers Caux Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-18

Expérimentez l’art poétique du tatakizomé et composez votre belle impression végétale avec Marion, teinturière, à Caux.

Explorez l’art délicat du tatakizomé aux côtés de Marion. Cette technique japonaise traditionnelle permet de révéler directement sur le tissu les formes, les couleurs et les détails des végétaux grâce à un travail de martelage. Entre cueillette, expérimentation et création, réalisez une œuvre textile unique inspirée par la nature. .

40 Chemin Des Travers Caux 34720 Hérault Occitanie

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English :

Experience the poetic art of tatakizome and create your own beautiful plant-based print with Marion, a dyer in Les Caux.

L’événement ATELIER TATAKIZOMÉ Caux a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34