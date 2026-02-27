ATELIER TATAKIZOMÉ Colombières-sur-Orb

ATELIER TATAKIZOMÉ

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Marion Allier, artiste teinturière de Tincto, propose un atelier d’initiation au tatakizomé, une technique japonaise d’empreintes végétales. Les adultes et enfants dès 6 ans explorent formes, textures et couleurs naturelles pour réaliser une création personnelle

Marion Allier, teinturière et fondatrice de Tincto, invite petits et grands à découvrir l’art délicat du tatakizomé, une technique japonaise qui consiste à imprimer directement les pigments des plantes sur le tissu. Après une présentation des végétaux utilisés et de leurs propriétés colorantes, les participants apprennent à composer un motif, disposer feuilles et pétales, puis révéler leurs empreintes par martelage.

Accessible dès 6 ans, l’atelier encourage l’observation, la créativité et le plaisir de manipuler des matières naturelles. Chaque enfant repart avec sa réalisation textile, véritable petite œuvre botanique. Une expérience sensorielle et artistique qui ouvre un regard nouveau sur les plantes qui nous entourent et sur la magie des couleurs végétales. .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

