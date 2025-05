ATELIER TATAKIZOMÉ – Lacoste, 17 mai 2025 07:00, Lacoste.

Hérault

ATELIER TATAKIZOMÉ Chemin des Rouvières Lacoste Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

Découvrez une technique japonaise pour réaliser une impression végétale sur tissu.

L’atelier commence par la cueillette de végétaux au coeur de la roseraie, qui vont ensuite servir pour la création.

Découvrez une technique japonaise pour réaliser une impression végétale sur tissu.

L’atelier commence par la cueillette de végétaux au coeur de la roseraie, qui vont ensuite servir pour la création. Vous repartez avec votre oeuvre originale en tatakizomé.

Sur inscription.

Proposé par tincto. .

Chemin des Rouvières

Lacoste 34800 Hérault Occitanie +33 6 80 67 75 10 tincto.ma@gmail.com

English :

Discover a Japanese technique for creating plant prints on fabric.

The workshop begins with the gathering of plants in the heart of the rose garden, which will then be used for the creation.

German :

Entdecken Sie eine japanische Technik, um einen Pflanzendruck auf Stoff herzustellen.

Der Workshop beginnt mit dem Pflücken von Pflanzen im Herzen des Rosengartens, die dann für die Gestaltung verwendet werden.

Italiano :

Scoprite una tecnica giapponese per stampare piante su tessuto.

Il laboratorio inizia con la raccolta delle piante nel cuore del roseto, che saranno poi utilizzate per il disegno.

Espanol :

Descubra una técnica japonesa para estampar plantas sobre tela.

El taller comienza recogiendo plantas en el corazón de la rosaleda, que luego se utilizarán para el diseño.

L’événement ATELIER TATAKIZOMÉ Lacoste a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS