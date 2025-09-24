Atelier Tatakizomé Saint-Maixent-l’École
Atelier Tatakizomé Saint-Maixent-l’École mercredi 24 septembre 2025.
Atelier Tatakizomé
Cloître de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Une activité nature et créative autour du tataki-zomé, l’art d’imprimer les plantes sur du tissu ! Un moment poétique à vivre en famille, entre découvertes et créations.
Réservation obligatoire .
Cloître de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
