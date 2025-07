Atelier Tattoos et Nail Art Les Enfants de Dialogues Brest

samedi 9 août 2025

Atelier Tattoos et Nail Art

Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest Finistère

Début : 2025-08-09 11:00:00

fin : 2025-08-09 12:30:00

2025-08-09

Offrez à vos enfants (et à vous ) un tattoo temporaire ou un nail art personnalisé avec les vernis à ongles Nailmatic, pour une touche de créativité sur leurs bras et leurs ongles !

Au programme application de vernis à base d’eau, couleurs pétillantes, paillettes et motifs rigolos pour les petites mains curieuses (et leurs parents !) mais aussi de jolis tattoos temporaires, faciles à enlever, pour prolonger le plaisir sur la peau.

Avec les vernis et tattoos Nailmatic kids, spécialement conçus pour les enfants sans produits agressifs, faciles à utiliser… et 100 % fun !

Informations pratiques :

Gratuit

A partir de 8 ans

De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h .

Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest 29200 Finistère Bretagne

