Atelier Tawashi et produit ménager Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon Marvejols

Atelier Tawashi et produit ménager Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon Marvejols samedi 4 octobre 2025.

Atelier Tawashi et produit ménager Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon Lozère

Nombre de places limité, inscriptions obligatoires à la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Atelier Zéro déchet au quotidien

Médiathèque Du Gévaudan Jules Roujon 11 AVENUE SAVORGNAN DE BRAZZA 48100 Marvejols Marvejols 48100 Lozère Occitanie 0466322785 https://gevaudan.biblio.lozere.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 66 »}, {« type »: « phone », « value »: « 32 »}, {« type »: « phone », « value »: « 27 »}, {« type »: « phone », « value »: « 85 »}]

Atelier Zéro déchet au quotidien