Atelier Tawashi Local pédagogique à la déchèterie Rahon

Atelier Tawashi

Local pédagogique à la déchèterie 9 Chem. des Jonquilles, 25430 Rahon

2026-01-24 09:30:00

Atelier Tawashi Éponge zéro déchet

Connaissez-vous l’éponge tawashi ? C’est une éponge fabriquée à partir de chutes de tissus avec un simple cadre en bois et quelques clous !! Elle remplacera à merveille vos éponges classiques.

Vous pouvez emmener soit un vieux tee-shirt, de vielles chaussettes, ou des vieux collants pour sa fabrication !

Convient aux débutants. Accès gratuit.

Inscription conseillée au 06.70.39.46.72 .

Inscription conseillée au 06.70.39.46.72

