Atelier Tawashi Local pédagogique à la déchèterie Rahon
Atelier Tawashi
Local pédagogique à la déchèterie 9 Chem. des Jonquilles, 25430 Rahon Rahon Doubs
Gratuit
Début : 2026-01-24 09:30:00
2026-01-24
Atelier Tawashi Éponge zéro déchet
Connaissez-vous l’éponge tawashi ? C’est une éponge fabriquée à partir de chutes de tissus avec un simple cadre en bois et quelques clous !! Elle remplacera à merveille vos éponges classiques.
Vous pouvez emmener soit un vieux tee-shirt, de vielles chaussettes, ou des vieux collants pour sa fabrication !
Convient aux débutants. Accès gratuit.
Inscription conseillée au 06.70.39.46.72 .
