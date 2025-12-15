Atelier Technique céramique kurinuki Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Technique céramique kurinuki

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 18:00:00

fin : 2026-01-06 21:20:00

Date(s) :

2026-01-06

Découvrez l’art du Kurinuki.

Dans ce format d’atelier, Elise Boennec, céramiste professionnelle, vous propose chaque mois de découvrir une technique spécifique pour apprendre les bases de la céramique.

Pour aller toujours plus loin dans l’exploration de la céramique, nous vous proposons de découvrir, la technique du Kurinuki, technique traditionnelle japonaise. Elle consiste à sculpter puis à évider un bloc d’argile pour créer un objet. Le processus est lent, méditatif et délicat malgré l’aspect brut du travail.

Le terme Kuri Nuki décrit uniquement le travail de façonnage. Les finitions et l’émaillage seront le fruit de vos propres choix créatifs.

Durant cette séance technique , vous apprendrez à utiliser le matériel adapté, à préparer votre plan de travail, à manipuler l’argile et à appréhender les volumes pour réaliser de belles pièces en terre cuite.

Pensez à apporter un tablier ou vêtement de protection.

À partir de 12 ans durée 3h

Inscription obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Atelier Technique céramique kurinuki

