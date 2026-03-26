Atelier technique de pointes Studio de Danse Vichy

Atelier technique de pointes

Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR

Etudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-04 14:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Techniques de pointes (2ans de pratique minimum)

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Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com

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English :

Point techniques (minimum 2 years’ experience)

L’événement Atelier technique de pointes Vichy a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations