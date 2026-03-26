Atelier technique de pointes Studio de Danse Vichy
Atelier technique de pointes Studio de Danse Vichy samedi 4 avril 2026.
Atelier technique de pointes
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR
Etudiant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:00:00
fin : 2026-04-04 14:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Techniques de pointes (2ans de pratique minimum)
.
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
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English :
Point techniques (minimum 2 years’ experience)
L’événement Atelier technique de pointes Vichy a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations
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