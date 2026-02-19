Atelier technique entretenir sa machine à coudre Aubigny-sur-Nère
samedi 14 mars 2026.
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Atelier technique entretenir sa machine à coudre avec Amandine Billot, AB Coutu’rieuse, couturière et réparatrice de machine à coudre.
Apportez votre machine personnelle pour apprendre à la démonter et à l’entretenir afin de la garder le plus longtemps possible.
Repartez avec une machine presque comme neuve ! Vous découvrirez également le fonctionnement de la machine ainsi que des astuces couture.
Une liste de petit matériel à apporter vous sera communiquée au moment de l’inscription.
Atelier limité à 8 personnes. Sur inscription. 35 .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
