Atelier | Technique recherche d’emploi Aide à l’insertion professionnelle(PERF) Tarnos

Aide à l’insertion professionnelle(PERF) 2 Rue Hélène Boucher Tarnos Landes

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Dans le cadre du Forum des Jobs d’été le 7 mars prochain !

Cet atelier, organisé par le service jeunesse et l’Info Jeune de la ville, a pour objectif de donner toutes les clés pour maximiser tes chances d’obtenir un job lors du forum par

– la présentation des entreprises présentes au forum

– la mise à jour de ton CV

– la préparation à l’entretien d’embauche

Cet après-midi sera complété par un atelier Estime et confiance en soi le mercredi 4 mars !

Inscriptions obligatoires au 05 59 64 49 59 ou information.jeunesse@ville-tarnos.fr

RDV de 14h30 à 16h30. .

