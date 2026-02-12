Atelier | Technique recherche d’emploi Aide à l’insertion professionnelle(PERF) Tarnos
Atelier | Technique recherche d’emploi
Aide à l’insertion professionnelle(PERF) 2 Rue Hélène Boucher Tarnos Landes
Dans le cadre du Forum des Jobs d’été le 7 mars prochain !
Cet atelier, organisé par le service jeunesse et l’Info Jeune de la ville, a pour objectif de donner toutes les clés pour maximiser tes chances d’obtenir un job lors du forum par
– la présentation des entreprises présentes au forum
– la mise à jour de ton CV
– la préparation à l’entretien d’embauche
Cet après-midi sera complété par un atelier Estime et confiance en soi le mercredi 4 mars !
Inscriptions obligatoires au 05 59 64 49 59 ou information.jeunesse@ville-tarnos.fr
RDV de 14h30 à 16h30. .
Aide à l’insertion professionnelle(PERF) 2 Rue Hélène Boucher Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 59 information.jeunesse@ville-tarnos.fr
