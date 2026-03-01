Atelier techniques du dessin de paysage Dialogues beaux arts Brest

Atelier techniques du dessin de paysage

Dialogues beaux arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Cet atelier propose une initiation approfondie à la technique du dessin de paysage.

Les participants exploreront les principes de composition, apprendront à identifier et construire des rythmes graphiques, et s’exerceront à travers une série d’exercices pratiques guidés.

L’atelier se conclura par la réalisation complète d’un paysage, de la première esquisse au dessin final, permettant de mettre en application l’ensemble des notions abordées.

ouvert aux débutants !

Animé par Thierry Le Pouliquen

Informations pratiques

Pour les ados et adultes

Payant-Matériel fourni

Sur inscription .

