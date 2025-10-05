Atelier Teinture Indigo La Ruelle Ségur-le-Château

Atelier Teinture Indigo Dimanche 5 octobre, 16h00 La Ruelle Corrèze

Tarif adulte : 25 euros / enfant : 20 euros / Matériel fourni

Début : 2025-10-05T16:00 – 2025-10-05T18:00

Fin : 2025-10-05T16:00 – 2025-10-05T18:00

Offrez-vous une parenthèse créative et naturelle et repartez avec un bel objet unique et utile : un furoshiki (carré de tissu teint à la main selon une méthode japonaise ancestrale.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « lejardinchromatique@gmail.com »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Teinture végétale à l’indigo avec Le Jardin Chromatique