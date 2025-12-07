Atelier Teinture Indigo La Ruelle Ségur-le-Château
Atelier Teinture Indigo La Ruelle Ségur-le-Château dimanche 7 décembre 2025.
Atelier Teinture Indigo Dimanche 7 décembre, 16h00 La Ruelle Corrèze
Tarif adulte : 25 euros / enfant : 20 euros / Matériel fourni
Offrez-vous une parenthèse créative et naturelle et repartez avec un bel objet unique et utile : un furoshiki (carré de tissu teint à la main selon une méthode japonaise ancestrale.
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « lejardinchromatique@gmail.com »}]
Teinture végétale à l’indigo avec Le Jardin Chromatique