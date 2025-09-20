Atelier teinture végétale au musée de la Minoterie Musée de la Minoterie La Mure-Argens

Atelier teinture végétale au musée de la Minoterie Samedi 20 septembre, 15h00 Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

En lien avec l’exposition « Le Chant des cartes », le musée de la Minoterie vous propose de découvrir et d’expérimenter l’art de la teinture végétale.

Sur inscription

Informations : 06 79 01 78 25

rmusees@ccapv.fr

Musée de la Minoterie route d'Allos, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 79 01 78 25 http://www.secrets-de-fabriques.fr/musees-et-parcours/la-minoterie-de-la-mure-argens https://www.facebook.com/Secrets-de-Fabriques-1455793451367930/?hc_ref=ARRpdeFLmhIeLu_ViWfNHi5iYYz8dnv7sRvGsIaZL6MbYJDL3mFMj8kCrxJLuqB7WxY Musée de la Minoterie, ancien moulin à farine industriel. A partir de 1902, la minoterie de la Mure Argens va produire de la farine pendant 70 ans. En 2016, le musée vous accueille dans ce moulin industriel. Laissez-vous guider ou venez vous perdre dans ce dédale de machines disposées sur 4 niveaux. Payant

Olivia Varraso – teinture vivante