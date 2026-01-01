Atelier teinture végétale Maison des Autres Modes Paris

Immersion végétale…

Charlie vous propose une initiation simple et intuitive à la teinture végétale, à travers la création d’un nuancier et d’un petit livre d’échantillons.

Vous découvrirez trois bains de couleurs réalisés à partir d’une plante sauvage, d’un rebut de cuisine et d’une plante tinctoriale historique, selon la saison.

Vous travaillerez sur des carrés de coton naturel préparés à l’avance par Charlie, et repartirez avec un mini-livre unique, composé et relié par vos soins.

Charlie Gasparetti est cueilleuse, teinturière végétale et créatrice textile de la marque Nollaa.

Vous pourrez déguster une infusion de plantes cueillies par ses soins (elle est également naturopathe) et profiter d’une conclusion poétique proposée par notre amie Samuela, de l’école de poésie Epoé. Vous serez ensuite invités à participer à un petit atelier d’écriture afin de créer, à votre tour, le résumé poétique de cet après-midi.

Nombre de participants : 5 maximum par atelier sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-teinture-nuancier-petit-livre-dechantillons

Mardi 20 janvier de 14h à 17h30

Tarifs pour cet atelier

Tarif plein : 50 euros

Tarif réduit: 40 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Le mardi 20 janvier 2026

de 14h00 à 17h30

payant

De 40* à 50 euros pour 2h d’atelier.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

