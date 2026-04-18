Atelier teinture végétale Maison des Autres Modes Paris

Immersion végétale…

Charlie vous propose une initiation simple et intuitive à la teinture végétale, à travers la création d’un nuancier et d’un petit livre d’échantillons.

Vous découvrirez trois bains de couleurs réalisés à partir d’une plante sauvage, d’un rebut de cuisine et d’une plante tinctoriale historique, selon la saison.

Vous travaillerez sur des carrés de coton naturel préparés à l’avance par Charlie, et repartirez avec un mini-livre unique, composé et relié par vos soins.

Charlie Gasparetti est cueilleuse teinturière végétale et créatrice textile de la marque Nollaa. Elle est également naturopathe et propose la dégustation d’une infusion de plantes cueillies par ses soins.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Quand ? samedi 18 avril 2026 de 14h à 17h30

Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris

Atelier sur inscription !

Les inscriptions aux ateliers sont définitives. Veuillez donc vous assurer de votre disponibilité. Un remboursement ne sera effectué qu’en cas d’annulation de l’événement de notre part ou de force majeure. Merci de votre compréhension.

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 17h30

payant

Tarif plein : 50 € ou Tarif réduit: 40 € (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T17:30:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



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