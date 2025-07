Atelier Teinture Végétale Rochefort-Samson

Atelier Teinture Végétale Rochefort-Samson mardi 15 juillet 2025.

Atelier Teinture Végétale

50 chemin des rosées Rochefort-Samson Drôme

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : Mardi 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 17:00:00

2025-07-15 2025-07-17

Atelier de Teinture Végétale sur Etoffe de Lin Français dans la Drôme.

A partir de plantes récoltées fraiches ou séchées, vous découvrirez le processus de teinture naturelle sur du Lin, afin de confectionner quatre serviettes de table.

50 chemin des rosées Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 21 12 62 demoiselleabsolue@gmail.com

English :

Vegetable dyeing workshop on French linen fabric in the Drôme.

Using fresh or dried harvested plants, you’ll discover the process of natural dyeing on linen, to make four napkins.

German :

Workshop zum pflanzlichen Färben von französischem Leinenstoff in der Drôme.

Ausgehend von frischen oder getrockneten geernteten Pflanzen lernen Sie den Prozess des natürlichen Färbens von Leinen kennen, um vier Servietten herzustellen.

Italiano :

Laboratorio di tintura vegetale su tessuto di lino francese nella Drôme.

Utilizzando piante fresche o secche raccolte, scoprirete il processo di tintura naturale su lino per realizzare quattro tovaglioli.

Espanol :

Taller de teñido vegetal sobre tela de lino francés en la Drôme.

Utilizando plantas frescas o secas recolectadas, descubrirá el proceso de teñido natural sobre lino para confeccionar cuatro servilletas.

